Британские пользователи оценили разработанный в России грузовой беспилотник

Лондон, 27 ноября. Британское издание Daily Mail назвало российский грузовой дрон Skyf «Русским Халком», публикация вызвала спору среди британских пользователей, сообщает РИА Новости.

Тяжелый беспилотный летательный аппарат разрабатывает российская компания «ОКБ Авиарешения». Британское издание подчеркнуло, что «Русский Халк» может поднимать до 250 кг груза и разгоняться до 70 км/ч. Максимальная дальность полета аппарата с грузом 50 кг составляет 350 км. Британские эксперты отметили, что дрон можно использовать для спасения людей, доставки грузов или в сельскохозяйственных работах.

В комментариях к материалу британские пользователи отметили полезность разработки.

«Русские делают шаг в правильном направлении, надо отдать им должное», — цитирует комментатора Evan Brightly агентство.

Другие пользователи отметили надежность российской техники и проблемы в автомобилестроении.

«Однажды я купил российский радиоприемник, он был такой прочный, что мог выпасть из окна и все равно работал бы исправно. То, что они производят, живет вечно, за одним исключением — автомобили», — поделился опытом пользователь Rarkar.

Многие комментаторы строили предположения, как бы мог использоваться российский дрон. Некоторые решили, что с его помощью можно будет спасать людей во время пожаров в высотных зданиях. Другие предположили, что «Русский Халк» мог бы помочь с эвакуацией машин и разбором завалов на шоссе.