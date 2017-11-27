В Сеуле считают, что развитие отношений США и РФ поможет решению проблемы КНДР 

Сеул, 27 ноября. Развитие положительных российско-американских отношений поспособствует урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник специальный представитель дипломатического ведомства Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун.

Он выразил сожаление по поводу того, что во Вьетнаме не произошло встречи главы Российской Федерации Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Думаю, что отношения между Россией и США, если будут позитивными, то это будет только положительным для нас», — подчеркнул он в ходе сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

Южнокорейский дипломат добавил, что для урегулирования сирийского и других вопросов необходимо участие России и Соединенных Штатов.

«Эти отношения стали терять темп развития после крымского вопроса, думаю, их необходимо восстанавливать», — подытожил Ли До Хун.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», госдепартамент США выделил 12 млн долларов для усиления давления на Северную Корею.