Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка
Политика
В Сеуле считают, что развитие отношений США и РФ поможет решению проблемы КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сеуле считают, что развитие отношений США и РФ поможет решению проблемы КНДР

    7:46  27 Ноября 2017
    106

    В Сеуле считают, что развитие отношений США и РФ поможет решению проблемы КНДР

    Сеул, 27 ноября. Развитие положительных российско-американских отношений поспособствует урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник специальный представитель дипломатического ведомства Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. 

    Он выразил сожаление по поводу того, что во Вьетнаме не произошло встречи главы Российской Федерации Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, передает РИА Новости

    В Сеуле считают, что развитие отношений США и РФ поможет решению проблемы КНДР 

    «Думаю, что отношения между Россией и США, если будут позитивными, то это будет только положительным для нас», — подчеркнул он в ходе сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

    Южнокорейский дипломат добавил, что для урегулирования сирийского и других вопросов необходимо участие России и Соединенных Штатов.

    «Эти отношения стали терять темп развития после крымского вопроса, думаю, их необходимо восстанавливать», — подытожил Ли До Хун. 

    В Сеуле считают, что развитие отношений США и РФ поможет решению проблемы КНДР

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», госдепартамент США выделил 12 млн долларов для усиления давления на Северную Корею. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #трамп #кндр #корейский кризис
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть