ВМФ РФ получит четыре корабля «Дельфин» для спасения подводных лодок
Москва, 27 ноября. Российские военные судостроители обеспечат каждый флот ВМФ РФ модернизированной версией уникального спасательного корабля проекта 21300С «Дельфин». Корабль этого проекта «Игорь Белоусов», пока что существующий в единственном экземпляре, способен оказать помощь подводным лодкам даже на очень большой глубине, эвакуировать с терпящей бедствие субмарины экипаж и обеспечить подачу на борт воздуха, энергии и спасательных средств.
Военно-морской флот России потребовал создания таких кораблей сразу же после трагических событий, связанных с гибелью российской атомной подводной лодки «Курск» — тогда у российского флота не оказалось средств для спасения легшей на дно субмарины. Модернизированный вариант корабля «Дельфин», как рассказали газете «Известия» в Главном штабе ВМФ РФ, будет крупнее чем «Игорь Белоусов», и будут нести на борту дополнительное оборудование, в том числе глубоководный водолазный комплекс из пяти барокамер и спасательный глубоководный аппарат, способный вести работы на глубине до 720 м.
Между тем в командовании ВМС Аргентины назвали предполагаемую причину взрыва на борту пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает «Газета.ru»: поскольку на борту подводной лодки не было торпед, следует предполагать взрыв скопившегося внутри корпуса водорода.