Бюджет России предусматривает возможные новые санкции США — Силуанов

Москва, 27 ноября. В главном финансовом документе страны на 2018-2020 годы учтены возможные новые санкции Вашингтона в отношении Москвы.

Как сообщает «Газета.ru», об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что предусмотренное снижение дефицита бюджета минимизирует влияние новых санкций в случае их принятия.

«Мы проводим взвешенную бюджетную политику, мы сокращаем дефицит, и наши коллеги на западе это видят… Взвешенная бюджетная политика — сдерживающий элемент по установлению каких-то санкций», — пояснил глава Минфина.

Силуанов добавил, что именно в связи с этим при расчетах главного финансового документа России на ближайшие три года была заложена цена 40 долларов за баррель нефти.