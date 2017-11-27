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Бюджет России предусматривает возможные новые санкции США — Силуанов
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    Бюджет России предусматривает возможные новые санкции США — Силуанов

    7:22  27 Ноября 2017  /обновлено: 7:22  27 Ноября 2017
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    Бюджет России предусматривает возможные новые санкции США – Силуанов

    Москва, 27 ноября. В главном финансовом документе страны на 2018-2020 годы учтены возможные новые санкции Вашингтона в отношении Москвы.

    Как сообщает «Газета.ru», об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что предусмотренное снижение дефицита бюджета минимизирует влияние новых санкций в случае их принятия.

    «Мы проводим взвешенную бюджетную политику, мы сокращаем дефицит, и наши коллеги на западе это видят… Взвешенная бюджетная политика — сдерживающий элемент по установлению каких-то санкций», — пояснил глава Минфина.

    Силуанов добавил, что именно в связи с этим при расчетах главного финансового документа России на ближайшие три года была заложена цена 40 долларов за баррель нефти.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #антон силуанов #бюджет рф
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