Полузащитник «Локо» о кризисе «Зенита»: Вполне естественно, что фавориты оступаются

Москва, 27 ноября. Полузащитник столичного «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о конкурентах в нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

По словам 28-летнего хавбека, нет ничего удивительного в том, что «Зенит» пребывает в небольшом кризисе, поскольку чемпионат трудный, и легких прогулок в нем нет.

«Не сказал бы, что удивил. Нам-то что удивляться? Нам только лучше. Сейчас в зоне вылета идут «Анжи» и «СКА-Хабаровск», но даже у них мы выиграли с трудом. А «Зенит» в Махачкале очки потерял. Поэтому вполне естественно, что фавориты оступаются», — отметил футболист.

Коломейцев добавил, что на «Локо» все серьезно настраиваются.

По мнению игрока, сине-бело-голубые — не главные конкуренты железнодорожников, потому что позади лишь половины чемпионата, пишет «Известия».

«У нас все клубы являются конкурентами. Мы вообще не смотрим, на каком месте находимся. Просто хотим выигрывать каждую игру и показывать как можно более качественный футбол», — подытожил полузащитник.

Как сообщала «Газета.Ru», встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве 27 ноября, в этот же день в полдень (по мск) «СКА-Хабаровск» сыграет с «Локомотивом».