Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка
Спорт
Полузащитник «Локо» о кризисе «Зенита»: Вполне естественно, что фавориты оступаются
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полузащитник «Локо» о кризисе «Зенита»: Вполне естественно, что фавориты оступаются

    7:29  27 Ноября 2017
    42

    Полузащитник «Локо» о кризисе «Зенита»: Вполне естественно, что фавориты оступаются

    Москва, 27 ноября. Полузащитник столичного «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о конкурентах в нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). 

    По словам 28-летнего хавбека, нет ничего удивительного в том, что «Зенит» пребывает в небольшом кризисе, поскольку чемпионат трудный, и легких прогулок в нем нет.

    «Не сказал бы, что удивил. Нам-то что удивляться? Нам только лучше. Сейчас в зоне вылета идут «Анжи» и «СКА-Хабаровск», но даже у них мы выиграли с трудом. А «Зенит» в Махачкале очки потерял. Поэтому вполне естественно, что фавориты оступаются», — отметил футболист.

    Коломейцев добавил, что на «Локо» все серьезно настраиваются. 

    Полузащитник «Локо» о кризисе «Зенита»: Вполне естественно, что фавориты оступаются

    По мнению игрока, сине-бело-голубые — не главные конкуренты железнодорожников, потому что позади лишь половины чемпионата, пишет «Известия»

    «У нас все клубы являются конкурентами. Мы вообще не смотрим, на каком месте находимся. Просто хотим выигрывать каждую игру и показывать как можно более качественный футбол», — подытожил полузащитник. 

    Как сообщала «Газета.Ru», встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве 27 ноября, в этот же день в полдень (по мск) «СКА-Хабаровск» сыграет с «Локомотивом». 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #локомотив #зенит #спартак #коломейцев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть