Пуск ракеты на Байконуре отложили из-за посторонних предметов в системе заправки

Байконур, 27 ноября. Запуск ангольского спутника связи Angosat-1 с космодрома Байконур отложили из-за посторонних предметов в системе заправки разгонного блока «Фрегат», в настоящее время неисправность устранена. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

Спутник Angosat-1 выведут на орбиту с помощью российско-украинской ракеты-носителя «Зенит». Первоначально старт был намечен на 7 декабря, но оказалось, что из трубопровода разгонного блока забыли достать пару резиновых заглушек. В настоящее время неполадка устранена, запуск спутника перенесен на 26 декабря.

По данным издания, проблемы обнаружились в середине ноября, когда во время заправки разгонного блока топливо не поступало в баки. Изначально специалисты предполагали, что неполадка кроется в одном из клапанов. Если бы опасения оправдались, «Фрегат» пришлось бы вернуть на предприятие-изготовитель в Подмосковье, а запуск спутника перенести на 2018 год.