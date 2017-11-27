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Микродвигатель для космических аппаратов придумали ученые из России
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    Микродвигатель для космических аппаратов придумали ученые из России

    7:09  27 Ноября 2017
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    Микродвигатель для космических аппаратов придумали ученые из России

    Москва, 27 ноября. Ученые из России приступили к испытанию миниатюрного ионного двигателя для космических аппаратов.

    Как сообщают «Известия», в работе мотора будет использована технология внешнего магнитного поля, который, по мнению конструкторов, способен увеличивать его эффективность.

    «Считаем, что это станет ключевым конкурентным преимуществом нашей разработки. Полагаем перспективным использование таких двигателей на низкой орбите Земли в составе спутников мини-класса», — рассказал изданию основатель компании Avant Space Антон Оссовский.

    К слову, в компании, которая занимается производством микроспутников, сейчас разрабатывают две модификации двигателя — GT-50 и GT-100. Лабораторная модель проходит испытания в лаборатории «Физика плазмы» МГУ.

    Как считают специалисты, проект выглядит перспективным. Запуск малого космического аппарата с миниатюрным ионным двигателем собственной разработки планируется в 2020 году.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #космос #спутник
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