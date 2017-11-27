Близкий соратник Фиделя Кастро скончался в Гаване

Гавана, 27 ноября. Близкий соратник и единомышленник Фиделя Кастро Армандо Харт скончался в возрасте 87 лет. Об этом пишет издание The wall Street Journal.

Согласно предварительной информации, Харт умер в результате нарушения дыхания.

Armando Hart, Cuban revolutionary and former education minister, dies https://t.co/W7thSYVeJI pic.twitter.com/Lcb8fNsAtS — The Wall Street Journal (@WSJ) November 27, 2017

Харт наряду с Кастро был основателем «Движения 26 июля». Затем политик занимал посты главы министерства образования и министерства культуры Кубы.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», на Кубе почтили память Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти.