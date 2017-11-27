Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка
Весь мир
Близкий соратник Фиделя Кастро скончался в Гаване
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Близкий соратник Фиделя Кастро скончался в Гаване

    7:14  27 Ноября 2017
    80

    Близкий соратник Фиделя Кастро скончался в Гаване

    Гавана, 27 ноября. Близкий соратник и единомышленник Фиделя Кастро Армандо Харт скончался в возрасте 87 лет. Об этом пишет издание The wall Street Journal. 

    Согласно предварительной информации, Харт умер в результате нарушения дыхания.

    Харт наряду с Кастро был основателем «Движения 26 июля». Затем политик занимал посты главы министерства образования и министерства культуры Кубы.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», на Кубе почтили память Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #фидель кастро #куба #армандо харт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть