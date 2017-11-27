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Самолет ВКС РФ прилетел из Сирии через воздушное пространство Турции
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    Самолет ВКС РФ прилетел из Сирии через воздушное пространство Турции

    7:23  27 Ноября 2017  /обновлено: 7:31  27 Ноября 2017
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    Самолет ВКС РФ прилетел из Сирии через воздушное пространство Турции

    Стамбул, 27 ноября. Многочисленные турецкие наблюдатели сообщили о пролете самолета ВКС РФ через воздушное пространство Турции. Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-76МД совершил в воскресенье перелет из Сирии на подмосковный аэродром «Чкаловский».

    Самолет вылетел с сирийской авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» и пролетел над восточными регионами Турции и Черным морем, после чего направился в Московскую область. Самолеты ВКС РФ пролетают над турецкой территорией уже не в первый раз в текущем году  — предыдущий пролет состоялся всего неделю назад, сообщает «Интерфакс-АВН».

    Самолет ВКС РФ прилетел из Сирии через воздушное пространство Турции

    Ранее Турция после трагического инцидента с Су-24 на сирийской границе и дипломатического скандала на долгое время запретила пролеты российской авиации через свою территорию. Боевые самолеты ВКС РФ и сейчас добираются до территории Сирии через воздушное пространство Ирана и Ирака. 

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», накануне звено бомбардировщиков Ту-22М3 нанесло удар по объектам террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в долине реки Евфрат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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