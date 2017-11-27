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Весь мир
На попятную: Совет Европы рассматривает вопрос снятия санкций с России
Весь мир
На попятную: Совет Европы рассматривает вопрос снятия санкций с России
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    На попятную: Совет Европы рассматривает вопрос снятия санкций с России

    6:58  27 Ноября 2017
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    На попятную: Совет Европы рассматривает вопрос снятия санкций с России

    Брюссель, 27 ноября. Совет Европы, обеспокоенный возможным выходом России из организации, рассматривает возможность снятия санкций с нашей страны.

    Как сообщает RT, озабоченность по поводу складывающейся ситуации выразил в интервью Financial Times генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, допустив возможность пойти на попятную.

    «Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы», — отметил политик.

    При всем при этом, теоретически сняв санкции с Москвы, Совет Европы не готов ставить свои принципиальные позиции по Крыму и признавать итоги по воссоединению полуострова с Россией.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #совет европы #турбьерн ягланд #санкции против россии
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