Сеул надеется на визит Путина во время зимней Олимпиады в Южной Корее

Сеул, 27 ноября. В Южной Корее надеются, что президент России Владимир Путин посетит страну во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом со ссылкой на заявление спецпредставителя южнокорейского МИД по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна сообщает РИА Новости.

Ли До Хун подчеркнул, что надеется на участие российской команды в Олимпийских играх в Пхенчхане. Также дипломат выразил надежду, что во время Олимпиады Южную Корею посетит Владимир Путин.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух завоеванных на зимних Олимпийских играх в Сочи золотых медалей. В результате сборная России потеряла первое место в общекомандном зачете зимней Олимпиады-2014. Решение о лишении Зубкова медалей МОК объяснил якобы имевшим место нарушением антидопинговых правил.