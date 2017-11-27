Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
На попятную: Совет Европы рассматривает вопрос снятия санкций с России
Общество
Жириновский назвал качества президента РФ: зрелый, мирового масштаба, управленец
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жириновский назвал качества президента РФ: зрелый, мирового масштаба, управленец

    6:35  27 Ноября 2017
    54

    Жириновский назвал качества президента РФ: зрелый, мирового масштаба, управленец

    Москва, 27 ноября. Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» озвучил свое видение по поводу идеального президента Российской Федерации.

    «Президентом должен быть человек зрелый, нельзя чтобы на такой пост шла девушка 35 лет из каких-то там развлекательных структур. Она может и хорошая, но является теоретиком», — заявил лидер ЛДПР в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    Жириновский назвал качества президента РФ: зрелый, мирового масштаба, управленец

    «Надо страну знать вдоль и поперек, объездить ее от Калининграда до Чукотки, лично я проделывал такое большое количество раз. Я в одних и тех же городах был десятки раз. Меня знает вся страна и весь мир, а их кто знает — этих чудаков?», — продолжил Жириновский.

    «Президент России – это человек мирового масштаба! Мы же самое крупнейшее, самое мощное, самое сильное государство! Кто остановил Чингисхана, Наполеона, Гитлера? Кто остановил поляков, шведов, турок, персов? Только мы все это сделали!», — ушел в историю политик.

    «Кроме того, надо уметь опыт управления! Лично я 30 лет руковожу партией, создав ее с ноля! Пусть за нас голосуют 10%, но мы находимся на политическом олимпе», — резюмировал Владимир Жириновский.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #владимир жириновский #воскресный вечер с владимиром соловьевым
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть