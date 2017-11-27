Жириновский назвал качества президента РФ: зрелый, мирового масштаба, управленец

Москва, 27 ноября. Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» озвучил свое видение по поводу идеального президента Российской Федерации.

«Президентом должен быть человек зрелый, нельзя чтобы на такой пост шла девушка 35 лет из каких-то там развлекательных структур. Она может и хорошая, но является теоретиком», — заявил лидер ЛДПР в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Надо страну знать вдоль и поперек, объездить ее от Калининграда до Чукотки, лично я проделывал такое большое количество раз. Я в одних и тех же городах был десятки раз. Меня знает вся страна и весь мир, а их кто знает — этих чудаков?», — продолжил Жириновский.

«Президент России – это человек мирового масштаба! Мы же самое крупнейшее, самое мощное, самое сильное государство! Кто остановил Чингисхана, Наполеона, Гитлера? Кто остановил поляков, шведов, турок, персов? Только мы все это сделали!», — ушел в историю политик.