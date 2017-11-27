Журналисты CNN признали силу России на Ближнем Востоке и за его пределами

Москва, 27 ноября. В эфире американского телевидения прошедший в Сочи саммит сравнили с конференцией в Ялте и отметили возросшую силу России в ближневосточном регионе и за его пределами.

В эфире популярного в США новостного телеканала CNN показали посвященный саммиту в Сочи материал. В нем встречу представителей России, Ирана, Турции и Сирии сравнили с прошедшей более 70 лет назад конференцией в Ялте. Также журналисты американского телеканала отметили, что Россия стала силой, с которой нужно считаться.