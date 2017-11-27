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Журналисты CNN признали силу России на Ближнем Востоке и за его пределами
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    Журналисты CNN признали силу России на Ближнем Востоке и за его пределами

    6:28  27 Ноября 2017
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    Журналисты CNN признали силу России на Ближнем Востоке и за его пределами

    Москва, 27 ноября. В эфире американского телевидения прошедший в Сочи саммит сравнили с конференцией в Ялте и отметили возросшую силу России в ближневосточном регионе и за его пределами.

    В эфире популярного в США новостного телеканала CNN показали посвященный саммиту в Сочи материал. В нем встречу представителей России, Ирана, Турции и Сирии сравнили с прошедшей более 70 лет назад конференцией в Ялте. Также журналисты американского телеканала отметили, что Россия стала силой, с которой нужно считаться.

    «Русские, что самое важное, продемонстрировали: они верны своим союзникам, а также они — сила, с которой нельзя не считаться как на Ближнем Востоке, так и за его пределами», — сообщает CNN.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #сирия #сочи #политика
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