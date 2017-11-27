Жириновский рассказал о России, которую хочет видеть

Москва, 27 ноября. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в ночном телевизионном эфире, рассказал о России, которую хочет видеть.

«Страна уже частично стала такой, которую мы все ее хотели видеть! При Ельцине мы отступали, в начале путинского периода не было ясно, насколько мы можем сильнее стать ближайшие 10 лет. Но сейчас мы уже доказали на Ближнем Востоке и на Украине, что мы далеко за пределами своих границ защищаем свои интересы и защищаем русских», — заявили политик в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Впервые со времен Александра III мы встали на защиту своего народа, который не по своей воле остался за границей отчизны. Нас интересуют соотечественники по всему миру, те, кто жили в СССР, в Российской Империи на протяжении 300 лет, и которым одним «прекрасным» утром, сказали, что они находятся в другом государстве», — продолжил председатель ЛДПР.

«Это все соответствует моим взглядам во внешней политике, то, о чем я всегда говорил, что наши интересы должны в первую очередь распространяться на юг, и мы увидели в Сочи трех президентов, которые обсуждали вопросы, как в свое время в Ялте — Сталин, Рузвельт и Черчилль», — резюмировал Владимир Жириновский.

Впрочем, политик согласен далеко не всем, что происходит. По его словам, нужно срочно решать две «животрепещущие» темы: транспортную проблему в России и омоложение руководящего состава на разных уровнях власти.