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Российские военные возьмут на вооружение 3D-модели местности и цифровые карты
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    Российские военные возьмут на вооружение 3D-модели местности и цифровые карты

    6:04  27 Ноября 2017
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    Российские военные возьмут на вооружение 3D-модели местности и цифровые карты

    Москва, 27 ноября. Минобороны России завершает развертывание автоматизированной системы 3D-моделей местности и электронных карт, которая поможет военным вести боевые действия и применять высокоточное оружие. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщают «Известия».

    По данным издания, Минобороны выделило более 900 млн рублей на внедрение 23 программно-аппаратных комплексов системы «Апшеронск-2015», которая займется сбором, обработкой и обновлением цифровой геоинформации. В настоящее время в военных округах сформированы центры геопространственной информации и навигации, которые будут оснащаться программно-аппаратными комплексами. Поставку элементов системы в военном ведомстве планирую завершить к осени 2018 года.

    Данные для создания 3D-моделей местности и электронных карт предоставят установленные на беспилотниках, боевых самолетах, спутниках и кораблях радиолокационные, инфракрасные, оптические и лазерные датчики. Благодаря «Апшеронску» офицеры получат возможность вывести подробную цифровую карту на экран ноутбука или планшета и учитывать при ведении боевых действий рельеф местности благодаря 3D-моделям. Также система может использоваться для наведения артиллерийского огня и авиаударов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #минобороны #технологии #армия
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