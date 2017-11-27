О возможности прямых переговоров между США и КНДР заявили в МИД России

Сеул, 27 ноября. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о существовании возможности прямых переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

Как информирует РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, такая возможность диалога имеет место быть при дальнейшей сдержанности сторон.

«Можно было перейти к реализации второго этапа нашей с Китаем дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры», — заявил дипломат, выступая на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

Моргулов напомни, что «сдержанность», демонстрируемая в Северной Корее, выражается тем, что Пхеньян за последние более чем два месяца не проводил раздражающих США испытательных пусков.