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О возможности прямых переговоров между США и КНДР заявили в МИД России
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    О возможности прямых переговоров между США и КНДР заявили в МИД России

    5:47  27 Ноября 2017
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    О возможности прямых переговоров между США и КНДР заявили в МИД России

    Сеул, 27 ноября. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о существовании возможности прямых переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

    Как информирует РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, такая возможность диалога имеет место быть при дальнейшей сдержанности сторон.

    «Можно было перейти к реализации второго этапа нашей с Китаем дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры», — заявил дипломат, выступая на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

    Моргулов напомни, что «сдержанность», демонстрируемая в Северной Корее, выражается тем, что Пхеньян за последние более чем два месяца не проводил раздражающих США испытательных пусков.

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #кндр #мид рф #игорь моргулов
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