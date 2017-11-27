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МИД России: Существует апокалиптический вариант развития событий в Северо-западной Азии
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    МИД России: Существует апокалиптический вариант развития событий в Северо-западной Азии

    5:37  27 Ноября 2017
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    МИД России: Существует апокалиптический вариант развития событий в Северо-западной Азии

    Сеул, 27 ноября. В МИД России считают, что существует апокалиптический сценарий развития событий в Северо-Восточной Азии, но надеются что он не будет реализован. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова сообщает РИА Новости.

    «К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался», — заявил Моргулов.

    Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов прибыл в Сеул. Дипломат проведет в Южной Корее ряд консультаций с представителями местного МИД. Также в Сеуле запланирована сессия дискуссионного клуба «Валдай».

    Автор: Виталий Малясев
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    #мид рф #азия #корея #сеул
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