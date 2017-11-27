Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ

Москва, 27 ноября. Роcобрнадзор разработал технологию, которая позволяет оперативно определять виновных в публикации в Интернете ответом на ЕГЭ.

Как пишут «Известия», система, разработанная специалистами ведомства, постоянно мониторит различные ресурсы и порталы, а также социальные сети на предмет «слива» в сеть работ.

«Технология позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный контрольно-измерительный материал (КИМ), пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ», — рассказали изданию в пресс-службе Рособрнадзора.

Дело в том, что каждый распечатанный КИМ получает индивидуальные средства защиты, которые в дальнейшем, при опубликовании в сети, позволяют идентифицировать его принадлежность конкретному ученику.

Добавим, что при этом в российской Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки по понятным причинам отказались раскрыть детали и принципы работы новой технологии.

