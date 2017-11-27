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Россия
Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ
Россия
Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ
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    Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ

    5:35  27 Ноября 2017
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    Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ

    Москва, 27 ноября. Роcобрнадзор разработал технологию, которая позволяет оперативно определять виновных в публикации в Интернете ответом на ЕГЭ.

    Как пишут «Известия», система, разработанная специалистами ведомства, постоянно мониторит различные ресурсы и порталы, а также социальные сети на предмет «слива» в сеть работ.

    «Технология позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный контрольно-измерительный материал (КИМ), пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ», — рассказали изданию в пресс-службе Рособрнадзора. 

    Дело в том, что каждый распечатанный КИМ получает индивидуальные средства защиты, которые в дальнейшем, при опубликовании в сети, позволяют идентифицировать его принадлежность конкретному ученику.

    Добавим, что при этом в российской Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки по понятным причинам отказались раскрыть детали и принципы работы новой технологии.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #егэ #роcобрнадзор
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