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#Соцсети
Сколько мощи в девочке: соцсети восхищаются победой Богусевич на «Детском Евровидении»
#Соцсети
Сколько мощи в девочке: соцсети восхищаются победой Богусевич на «Детском Евровидении»
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    Сколько мощи в девочке: соцсети восхищаются победой Богусевич на «Детском Евровидении»

    5:19  27 Ноября 2017
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    Сколько мощи в девочке: соцсети восхищаются победой Богусевич на «Детском Евровидении»

    Москва, 27 ноября. Пользователи социальных сетей остались не безучастными к победе россиянки Полины Богусевич на международном конкурсе «Детское Евровидение - 2017».

    «Искренне поразило выступление России на детском «Евровидении»! Сколько мощи в девочке», — написала в Twitter Аnna Nightingale.

    «На «Детском Евровидении – 2017» победила Россия. Беларусь — на 5 месте, Украина — на 7», — проанализировал выступление артистов из разных стран Maxim Pushkin.

    «Наша Полина Богусевич. Очень красивое, сильное выступление!», — восторгается пользователь «Nadya в норме».

    «Полина Богусевич с песней «Крылья» выступала очень достойно и победила на «Детском Евровидении»! Ура! Россия показывает все свои таланты», — написала Anastasia.

    «Наша Полина Богусевич выиграла детское Евровидение. Последний раз (и единственный) Россия побеждала в 2006 году, это были сестры Толмачевы», — вспоминает T.

    «Детское Евровидение» выиграла россиянка Полина Богусевич. Срочно проверить на допинг», — иронизирую предугадывает возможную реакцию Запада аккаунт «Во///дь™».

    «Детское Евровидение» выиграла россиянка Полина Богусевич. Полина, поздравляем тебя!», — пишет Леха Лавренов.

    Напомним, что певица из России Полина Богусевич одержала победу в международном конкурсе «Детское Евровидение - 2017», которое состоялось в Тбилиси. Исполнительница набрала 188 баллов со своей композицией «Крылья».

    Автор: Константин Терехов
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    #полина богусевич #детское евровидение
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