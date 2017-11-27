Сколько мощи в девочке: соцсети восхищаются победой Богусевич на «Детском Евровидении»

Москва, 27 ноября. Пользователи социальных сетей остались не безучастными к победе россиянки Полины Богусевич на международном конкурсе «Детское Евровидение - 2017».

«Искренне поразило выступление России на детском «Евровидении»! Сколько мощи в девочке», — написала в Twitter Аnna Nightingale.

Искренне поразило выступление России на детском евровидении! Сколько мощи в девочке #JuniorEurovision2017 — Аnna Nightingale (@Nightingale_46) November 26, 2017

«На «Детском Евровидении – 2017» победила Россия. Беларусь — на 5 месте, Украина — на 7», — проанализировал выступление артистов из разных стран Maxim Pushkin.

На Детском Евровидении 2017 победила Россия.



Беларусь на 5 месте, Украина на 7. pic.twitter.com/VEbsg7y4pu — Maxim Pushkin (@mc_maxim) November 26, 2017

«Наша Полина Богусевич. Очень красивое, сильное выступление!», — восторгается пользователь «Nadya в норме».

«Полина Богусевич с песней «Крылья» выступала очень достойно и победила на «Детском Евровидении»! Ура! Россия показывает все свои таланты», — написала Anastasia.

Полина Богусевич с песней "Крылья" выступала очень достойно и победила на Детском Евровидении! Ура! Россия показывает все свои таланты) #детскоеЕвровидение #Eurovision #Russia — Anastasia (@aekharisova) November 26, 2017

«Наша Полина Богусевич выиграла детское Евровидение. Последний раз (и единственный) Россия побеждала в 2006 году, это были сестры Толмачевы», — вспоминает T.

наша Полина Богусевич выиграла детское Евровидение???????????? #JESC2017

последний раз (и единственный) Россия побеждала в 2006 году, это были сёстры Толмачёвы. https://t.co/9Dmg6hUsZw — T. (@the_tatti) November 26, 2017

«Детское Евровидение» выиграла россиянка Полина Богусевич. Срочно проверить на допинг», — иронизирую предугадывает возможную реакцию Запада аккаунт «Во///дь™».

«Детское Евровидение» выиграла россиянка Полина Богусевич.

Срочно проверить на допинг — Во///дь™ (@Subb_Zer0) November 26, 2017

«Детское Евровидение» выиграла россиянка Полина Богусевич. Полина, поздравляем тебя!», — пишет Леха Лавренов.

"Детское Евровидение" выиграла россиянка Полина Богусевич. Полина, поздравляем тебя! Фото: ТАСС... pic.twitter.com/enFYRV6Dxc — Лёха Лавренов (@Wisers_Ottawa) November 27, 2017

Напомним, что певица из России Полина Богусевич одержала победу в международном конкурсе «Детское Евровидение - 2017», которое состоялось в Тбилиси. Исполнительница набрала 188 баллов со своей композицией «Крылья».