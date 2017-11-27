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Россия
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Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ и СПИДа
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    Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ и СПИДа

    5:03  27 Ноября 2017
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    Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ и СПИДа

    Москва, 27 ноября. С понедельника в России стартует четвертая акция СТОП ВИЧ/СПИД, в рамках которой будет работать «горячая линия» по профилактике заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    Акция продлится с 27 ноября по 3 декабря. В ее рамках в регионах России сотрудники Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии проведут консультации по телефонам «горячих линий» для всех желающих. Эксперты расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, «безопасному поведению» и ситуации с инфекцией в регионе.

    В ведомстве подчеркнули, что главной целью акции станет привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в России и объединение общественных организаций и органов власти для повышения информированности педагогов, студентов, учащихся и родителей о проблеме распространения заболевания среди молодежи.

    Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило, что заболеваемость ВИЧ в России выросло на 20% за пять лет.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #роспотребнадзор #вич #спид #профилактика #горячая линия
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