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Эксперты рассчитали потери США от ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу
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    Эксперты рассчитали потери США от ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу

    4:37  27 Ноября 2017
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    Эксперты рассчитали потери США от ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу

    Вашингтон, 27 ноября. Эксперты издания National Interest с помощью программы Технологического института Стивенса смоделировали последствия ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу.

    По сценарию на город упала ядерная бомба мощностью в 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Издание отмечает, что от взрывы образуется огненный шар диаметром в 1000 метров, а ударной волной будут разрушены почти все строения в радиусе пяти километров от места падения бомбы. Шансы выжить у оказавшихся в пятикилометровой зоне будут равны нулю. В радиусе семи километров от эпицентра взрыва люди получат ожоги третей степени.

    Всего от атаки пострадает около миллиона человек. Погибнут 378 тысяч жителей центра города. Еще 860 тысяч человек получат различные ранения. Авторы исследования подчеркивают, что потери от возможной ядерной атаки на Лос-Анджелес будут сопоставимы с потерями США во Второй Мировой войне.

    Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило, что Белый дом разработал две стратегии на случай ядерной атаки КНДР. Первая предполагает кибератаки на системы запуска северокорейских ракет. Согласно второй стратегии ракеты должны быть сбиты после прохождения фазы ускорения истребителями и беспилотниками.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #кндр #ядерный удар
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