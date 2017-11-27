В Госдуме предложили принудительно лечить алкоголиков

Москва, 27 ноября. В Госдуме собираются доработать получивший отрицательный отзыв от правительства законопроект о принудительном лечении лиц, совершивших административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного сообщает «Парламентская газета».

Инициатива предлагает разрешить суду отправлять на обследование лиц, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили административное правонарушение. Если у нарушителя диагностирую алкоголизм, суду предлагается дать полномочия направить его на принудительное лечение.

Куринный сообщил, что законопроект получил отрицательный отзыв Кабмина, так как принудительное лечение от алкоголизма противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но депутат подчеркнул, что в Госдуме не собираются отказываться от инициативы.