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Россия
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Общество
В Госдуме предложили принудительно лечить алкоголиков
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    В Госдуме предложили принудительно лечить алкоголиков

    4:16  27 Ноября 2017
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    В Госдуме предложили принудительно лечить алкоголиков

    Москва, 27 ноября. В Госдуме собираются доработать получивший отрицательный отзыв от правительства законопроект о принудительном лечении лиц, совершивших административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного сообщает «Парламентская газета».

    Инициатива предлагает разрешить суду отправлять на обследование лиц, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили административное правонарушение. Если у нарушителя диагностирую алкоголизм, суду предлагается дать полномочия направить его на принудительное лечение.

    Куринный сообщил, что законопроект получил отрицательный отзыв Кабмина, так как принудительное лечение от алкоголизма противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но депутат подчеркнул, что в Госдуме не собираются отказываться от инициативы.

    «Мы от этой идеи не отказываемся и будем пытаться ее продвигать — пока у нас только жесткая позиция правительства. Мы будем дорабатывать законопроект, чтобы внести его в Госдуму», — заявил парламентарий.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #госдума #правительство #законопроект #алкоголизм #лечение
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