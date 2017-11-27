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Весь мир
Трамп рассказал об экономическом буме в США вопреки расследованию о «российском вмешательстве»
Весь мир
Трамп рассказал об экономическом буме в США вопреки расследованию о «российском вмешательстве»
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    Трамп рассказал об экономическом буме в США вопреки расследованию о «российском вмешательстве»

    3:59  27 Ноября 2017
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    Трамп рассказал об экономическом буме в США вопреки расследованию о «российском вмешательстве»

    Вашингтон, 27 ноября. Экономика США переживает бум вопреки непрекращающемуся расследованию так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. Об этом в микроблоге в Twitter написал президент страны Дональд Трамп.

    «С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это ложные объяснения демократов за проигрыш на выборах, Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне есть экономический бум, и я сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев», — написал Дональд Трамп, закончив сообщение своим предвыборным слоганом.

    Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в полуторачасовом телефонном разговоре обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. Позже глава Белого дома назвал состоявшиеся переговоры «замечательным разговором».

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #трамп
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