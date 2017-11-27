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ВМС Аргентины назвали возможные причины взрыва на борту пропавшей подлодки
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    ВМС Аргентины назвали возможные причины взрыва на борту пропавшей подлодки

    3:40  27 Ноября 2017
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    ВМС Аргентины назвали возможные причины взрыва на борту пропавшей подлодки

    Буэнос-Айрес, 27 ноября. Причиной взрыва на пропавшей аргентинской подлодке «Сан-Хуан» мог стать избыток водорода. Об этом журналистам заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

    Бальби заявил, что взрыв на борту субмарины мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Представитель ВМС Аргентины подчеркнул, что «Сан-Хуан» не нес торпед.

    Министр обороны Оскар Агуад добавил, что подводную лодку не могло потопить попадание торпеды.

    «На самом деле эту версию необходимо исключить»,  — заявил глава военного ведомства Аргентины.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ВМС Аргентины считают, что экипаж пропавшей подводной лодки мог выжить.

    Автор: Виталий Малясев
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    #аргентина #подводная лодка #субмарина #сан-хуан
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