Сражаться и умирать – лишь вместе: юбилей эскадрильи «Нормандия – Неман» отметили в Москве. ФАН-ТВ

Россия отметила 75-ю годовщину подписания соглашения между командованием ВВС Красной Армии и Военным командованием сражающейся Франции об участии французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе. Оно положило начало созданию легендарной эскадрильи «Нормандия – Неман», которая переросла в одноименный истребительный авиаполк. В праздничных событиях, посвященных юбилейной дате, приняли участие корреспонденты ФАН-ТВ.

На выставке об истории эскадрильи «Нормандия – Неман» представлено множество экспонатов, в том числе фрагмент крыла самолета Як-9. Именно на нем в 1940-х летали пилоты авиаполка «Нормандия – Неман». Также здесь можно увидеть мундир Героя советского союза, генерал-майора авиации Георгия Захарова, который возглавлял знаменитую 303-ю истребительную авиационную дивизию. Все экспонаты бережно хранятся в музее школы № 712.

Своеобразную экскурсию для репортера ФАН-ТВ провела Мария Корабельникова, ученица 9 класса школы № 712:

– Самый главный пример – на века, навсегда, что должны знать все, – это невероятная дружба между французскими людьми и советскими. Сейчас такое творится – страшно сказать, на самом деле. А вот надо поучиться, как они вместе… Они были неразлучны, они были, как братья. Это французский летчик Морис де Сейн и советский механик Владимир Белозуб, – показывает на фотографию Мария. – Все французские и советские люди работали в парах. То есть, французский летчик и советский механик. Нас перебазировали на другой аэродром, нужно было срочно вылетать, а без осмотра механиком, понятно, самолет не может взлететь. И Морис де Сейн принимает решение перелетать на другой аэродром вместе со своим механиком на местном самолете. Он сажает его, там был отсек для дополнительного горючего. Но происходит возгорание двигателя, угарный газ отравляет, обжигает глаза летчику. Они вместе разбились, хотя и Белозуб ему кричал, чтобы он прыгал, но он полностью отказывался прыгать, он был готов умереть сам, потому что он не мог бросить своего товарища.

Французские пилоты принимали участие в крупнейших сражениях на советско-германском фронте, среди которых – битва на Курской дуге, операция «Багратион» и Восточно-Прусская операция 1945 года. На их счету – свыше пяти тысяч боевых вылетов, почти 900 воздушных боев. В годы Второй мировой войны советско-французский союз стал примером настоящего боевого братства, символом непримиримости с фашизмом.

О том, в каких условиях развивалась и крепла эта дружба, ФАН-ТВ рассказал Дмитрий Хазанов, научный сотрудник Музея Победы, кандидат технических наук:

– Было, если так можно сказать, проникновение, взаимная поддержка. Первые русские летчики получили сертификаты на право управления аэропланами именно во Франции. Они прошли обучение и уже здесь, вернувшись, обучали полетам своих соотечественников. А с другой стороны, сильные, хорошо подготовленные русские летчики, когда началась Первая мировая война, защищали небо Парижа, других городов Франции и отбивали налеты немецких самолетов.

Выставку посетил Евгений Иванов. Он поделился с корреспондентом ФАН-ТВ воспоминаниями из истории своей семьи:

– Это мой родной дед, вот он, Иванов Николай Александрович, 1907 года рождения. Он с первых дней основания полка служил в полку механиком по авиавооружению. Отмечен наградами. У него есть медаль за боевые заслуги, за взятие Кенигсберга, Орден Красной Звезды, также он награжден французским Военным крестом. Вот есть приказ, сохранился, подписанный командиром полка Луи Дельфино. Я считаю, что наши деды, героически объединившись, дали нам всем пример, что, объединившись, мы – сильные и можем противостоять любому врагу. Как и сейчас, перед лицом общей опасности терроризма, мы должны объединиться, быть вместе, бороться и побеждать.

Дочь летчика полка «Нормандия – Неман» Мориса Гидо – Анн-Мари Гидо полтора года назад передала Музею Победы предметы, которые принадлежали ее отцу. И вот теперь уникальный комплекс французских и советских наград, личные вещи, летные книжки, военные карты и фотографии летчика эскадрильи впервые увидела публика.

Анн-Мари Гидо сказала в своем выступлении:

– Прежде всего, конечно, эти все предметы для меня очень дороги, но я хотела именно поэтому поделиться ими, привезти их в Россию, и благодаря Военно-историческому обществу и Российскому историческому обществу, я все-таки их привезла. Я хотела бы, чтобы они оставались в России – там, где мой отец сражался, где погибли его друзья, в том числе механики, которые внесли большой вклад в эту общую победу.

Музей Победы собрал 320 предметов: шинель и награды генерал-полковника Тимофея Хрюкина, форму главного инженера авиаполка Сергея Агавельяна, китель и фуражку летчика Жозефа Риссо, личные вещи командира 303 авиационной дивизии Георгия Захарова. Эти предметы были собраны в музеях, архивах, школах Москвы, Орла и Московской области.

Экспозицию открыл Владимир Мединский, министр культуры России, председатель Российского военно-исторического общества:

– В «Нормандии – Неман» выполняли боевые задания не только советские, французские летчики, технические специалисты, но и вообще представители самых разных национальностей. Это был воистину интернациональный полк. Каждый из них внес вклад в уничтожение фашизма, в мирное будущее нашей страны.

Еще один, не менее знаменитый пилот, на счету которого свыше двух десятков сбитых вражеских самолетов, – Герой Советского Союза Марсель Альбер. К юбилейной дате бронзовый бюст французского летчика получил музей московской школы № 712. Скульпторы Михаил Сердюков и Елена Черапкина изготовили полутораметровый монумент к 100-летию со дня рождения пилота.

На открытии бюста Михаил Сердюков взял слово:

– Позвольте дочери французского народа, дочери воина-героя вручить этот бюст, который… Ваш отец воевал на стороне добра, как и все мы, поэтому желаю вам всего доброго, и в память об этом Марсель Альбер.

Анн-Мари Гидо, дочь летчика полка «Нормандия – Неман» Мориса Гидо, подвела некую черту, которой послужило открытие этого бюста:

– Я очень впечатлена, это огромная честь для меня и, конечно, большой сюрприз. И французы, и русские – мы друзья. И сейчас, в настоящий момент, мы вместе, я думаю, стремимся к миру, к окончательному миру.

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