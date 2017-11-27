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На Украине бульдозерами сносят виноградники французского винодела
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    На Украине бульдозерами сносят виноградники французского винодела

    3:29  27 Ноября 2017
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    На Украине бульдозерами сносят виноградники французского винодела

    Киев, 27 ноября. Виноградники французского винодела Кристофа Лакарена под Одессой угрожают уничтожить бульдозерами. Об этом сообщает Газета.ru.

    По данным издания, французский предприниматель Кристоф Лакарен 10 лет назад арендовал 150 гектар земли недалеко от села Шабо в Одесской области Украины. Но после переворота у винодела начались сложности с «арендаторами-партнерами», которые подали в суд на расторжение договоров об аренде.

    Не дожидаясь судебного решения, они угрожают снести виноградники. Лозу поджигали и сносили бульдозерами, дом самого винодела подвергся обстрелу. Виноградники пытались уничтожить осенью прошлого и в июне текущего года. Оба раза французу удалось остановить действия злоумышленников с помощью общественности и СМИ. Тем не менее, нападавшим удалось уничтожить 18 гектаров виноградников.

    Издание отмечает, что из-за развития курортов под Одессой сдавать земли под виноградники по ценам 2007 года стало невыгодно. Ранее Кристофа Лакарена поддерживали президент Украины Петр Порошенко и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. Но из-за событий в Киеве винодел остался без помощи политиков.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #одесса #вино #виноградник
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