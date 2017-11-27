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Общество
Прощание с Хворостовским покажут в онлайн-режиме в Красноярске
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    Прощание с Хворостовским покажут в онлайн-режиме в Красноярске

    3:00  27 Ноября 2017
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    Прощание с Хворостовским покажут в онлайн-режиме в Красноярске

    Москва, 27 ноября. Гражданскую панихиду и церемонию прощания с певцом Дмитрием Хворостовским покажут на экране Большого концертного зала в Красноярске в онлайн-режиме. Об этом сообщает портал Ura.ru.

    По данным издания, прямой эфир церемонии прощания и гражданская панихида также будет транслироваться на сайте www.meloman.ru. Начало трансляции назначено на 11.00.

    Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в возрасте 55 лет.

    Ранее стало известно, что одну из капсул с прахом Хворостовского захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы другого известного оперного певца Федора Шаляпина. Вторую капсулу с прахом захоронят в Красноярске.

    Автор: Виталий Малясев
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    #хворостовский #прощание #панихида
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