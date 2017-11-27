ВМС Аргентины считают, что экипаж пропавшей субмарины мог выжить

Буэнос-Айрес, 27 ноября. Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что экипаж пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» может быть жив. Об этом сообщает канал Todo Noticias.

Бальби ответил депутату Элисе Каррио, которая предположила, что экипаж субмарины погиб. Представитель ВМС заявил, что подводники могут находиться в ситуации «экстремального выживания».

«Могу сказать, что, пока нет четкой уверенности по ситуации с подлодкой, ничего нельзя утверждать. Мы пытаемся быть уважительными. Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они могут находиться в ситуации экстремального выживания», — заявил Бальби.

Представитель аргентинского ВМС отметил, что сроков окончания поисковой операции нет.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что незадолго до исчезновения субмарину покинули два члена экипажа. Одного из подводников отпустили в связи с болезнью матери, второго в последний момент сменил другой моряк. После исчезновения подводной лодки оба подводника попали в списки пропавших.