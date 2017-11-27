Богусевич описала эмоции после победы на «Детском Евровидении»

Москва, 27 ноября. Занявшая первое место на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение — 2017» россиянка Полина Богусевич рассказала о своих впечатлениях от участия и победы. Слова юной победительницы приводит RT.

Богусевич призналась, что чувствует себя «как во сне». По словам исполнительницы, она нервничала настолько, что не сразу поняла, когда завершилась процедура объявления итогов.

«Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить. Я очень жду мою маму, она хотела меня поздравить, но ее не пропустили», — рассказала Полина Богусевич.

Напомним, на прошедшем в Тбилиси международном музыкальном конкурсе россиянка исполнила песню «Крылья». Она набрала 188 баллов и опередила конкурсанток из Грузии и Австралии.

Поклонникам Полина Богусевич известна по участию в проектах «Детская волна» и «Голос. Дети».