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«Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ
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    «Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ

    2:12  27 Ноября 2017
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    «Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ

    Москва, 27 ноября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, отметив, что выход России из СЕ — это большая потеря для самой организации, нежели для российской стороны. Соответствующий пост появился в его микроблоге Twitter. 

    Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд заявил ранее, что выход РФ из СЕ стал бы негативным шагом, поскольку членство страны в организации важно для россиян. Сенатор Алексей Пушков считает, что выход РФ связан с финансовыми потерями для ЕС, а также сопряжен с другими факторами не в пользу Совета.

    «Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ

    «Ягланд: «Выход России из СЕ стал бы шагом назад». Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России»,  — написал Пушков.

    Россия с 2016 года не направляет аккредитационные документы в ПАСЕ, поскольку в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса из-за позиции по Крыму. В конце июня 2017 года министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил Ягланда о приостановке части выплат членских взносов до восстановления прав РФ в СЕ.

    По словам сенатора Андрея Клишаса, российская сторона в будущем году можеть не подать списки парламентариев, этот шаг продиктован политикой организации. Генсек Совета Европы не исключает выход России из организации, но не подтвердил, что его предупреждали о конкретных намерениях Москвы. 

    «Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #пушков #пасе #ягланд #се
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