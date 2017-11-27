Путин выделил деньги на ремонт интернатов и техникумов в Брянске

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин получить выделить из резервного фонда деньги на ремонт техникумов и домов-интернатов в Брянске.

Согласно документу, почти восемь миллионов рублей будут выделены на ремонт крыши Брянского строительного колледжа, транспортному техникуму выделят более 17,5 миллиона рублей, средства пойдут на восстановление учебного корпуса и общежития. Кроме того, Брянский техникум питания и торговли получит более десяти миллионов рублей на ремонт лабораторий, залов и оборудования.

Также более 17 миллионов рублей получил Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а Трубчевский психолоневрологический интернет – почти десять миллионов рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что глава государства утвердил закон об электронных закладных по ипотеке.