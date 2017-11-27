Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Богусевич описала эмоции после победы на «Детском Евровидении»
Россия
Путин выделил деньги на ремонт интернатов и техникумов в Брянске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин выделил деньги на ремонт интернатов и техникумов в Брянске

    2:00  27 Ноября 2017
    37

    Путин выделил деньги на ремонт интернатов и техникумов в Брянске

    Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин получить выделить из резервного фонда деньги на ремонт техникумов и домов-интернатов в Брянске.

    Согласно документу, почти восемь миллионов рублей будут выделены на ремонт крыши Брянского строительного колледжа, транспортному техникуму выделят более 17,5 миллиона рублей, средства пойдут на восстановление учебного корпуса и общежития. Кроме того, Брянский техникум питания и торговли получит более десяти миллионов рублей на ремонт лабораторий, залов и оборудования. 

    Также более 17 миллионов рублей получил Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а Трубчевский психолоневрологический интернет – почти десять миллионов рублей.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что глава государства утвердил закон об электронных закладных по ипотеке.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #брянск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть