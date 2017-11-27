«США проиграли в Сирии»: американские СМИ признали эффективность политики России

Вашингтон, 27 ноября. США проиграли в Сирии, их стратегии по «изменению режимов» был брошен вызов, пишет американское издание Salon. СМИ отмечает успехи России в мирном урегулировании кризиса в САР путем укрепления сотрудничества с Турцией, Ираном и другими странами Ближнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом объявил о скором завершении военной операции в Сирии и о переходе к фазе политического процесса. По мнению журналиста Salon Патрика Лоуренса, это означает, что Сирия продолжит свое существование.

«Несмотря на то что в конце конфликта будет еще больший беспорядок, его исход ясен: ИГ1 (террористическая группировка запрещена в России) и его союзники станут историей, а Сирия останется функционирующим государством», — пишет колумнист.

Саммит стран-гарантов по Сирии — России, Турции и Ирана показал, что новый альянс пришел на смену стратегии США, которые опиралась на Израиль, Саудовскую Аравию и ряд других стран ближневосточного региона.

«Вашингтон проиграл в Сирии. Альянс США с самыми реакционными деспотами, возможно, окажется в прошлом. Его привычке по «изменению режимов» успешно бросили вызов», — считает Лоуренс.

Он отметил, что Россия заключила новые соглашения, она поддерживает контакты с рядом региональных игроков. Король Саудовской Аравии Салман посетил Москву, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в РФ, продолжаются и другие международные контакты по Сирии. Журналист подчеркнул, что данная политическая линия означает — «Россия является несомненными лидером по мирному урегулированию в САР».

1 Организация запрещена на территории РФ.