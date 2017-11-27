В торговом центре Нью-Йорка произошла стрельба

Нью-Йорк, 27 ноября. Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Нью-Йорке, сообщается о двух пострадавших, посетителей срочно эвакуировали с места ЧП, передает телеканал WCVB.

Инцидент со стрельбой произошел около 15.15 (23.15 по московскому времени) к северу от города Нью-Йорк. Как сообщает очевидец происшествия, не менее двух человек были ранены. Американский телеканал передает, что местные власти «не верят, что ТЦ находится стрелок», однако правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.