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Весь мир
В торговом центре Нью-Йорка произошла стрельба
Весь мир
В торговом центре Нью-Йорка произошла стрельба
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    В торговом центре Нью-Йорка произошла стрельба

    1:01  27 Ноября 2017
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    В торговом центре Нью-Йорка произошла стрельба

    Нью-Йорк, 27 ноября. Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Нью-Йорке, сообщается о двух пострадавших, посетителей срочно эвакуировали с места ЧП, передает телеканал WCVB.

    Инцидент со стрельбой произошел около 15.15 (23.15 по московскому времени) к северу от города Нью-Йорк. Как сообщает очевидец происшествия, не менее двух человек были ранены. Американский телеканал передает, что местные власти «не верят, что ТЦ находится стрелок», однако правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #нью-йорк
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