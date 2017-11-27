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«Дипломатический марафон»: Путин продолжит работу по урегулированию кризиса в Сирии
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    «Дипломатический марафон»: Путин продолжит работу по урегулированию кризиса в Сирии

    1:16  27 Ноября 2017
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    «Дипломатический марафон»: Путин продолжит работу по урегулированию кризиса в Сирии

    Москва, 27 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин прилагает значительные усилия для урегулирования кризиса в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив недавний «дипломатический марафон» — плотный рабочий график Путина, встречи на высшем уровне по САР. 

    Кремль продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса в Сирии, состоялось большое число международных контактов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться», — подчеркнул Песков, его слова передает телеканал «Россия». 

    Напомним, что 22 ноября в Сочи состоялась трехстороннаяя встреча на высшем уровне, участниками которой стали Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Хасан Роухани. По итогам саммита лидеры сообщили о переходе к новому этапу в разрешении конфликта в САР.

    Ранее президент РФ встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, здесь поднималась тема политического процесса и борьбы с терроризмом. Россия также нацелена на проведение Конгресса нацдиалога по Сирии, который пройдет в Сочи, пишет RT

    «Дипломатический марафон»: Путин продолжит работу по урегулированию кризиса в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сирия
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