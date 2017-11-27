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Стало известно о целях украинца, обвиненного в шпионаже в Белоруссии
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    Стало известно о целях украинца, обвиненного в шпионаже в Белоруссии

    0:43  27 Ноября 2017  /обновлено: 0:45  27 Ноября 2017
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    Стало известно о целях украинца, обвиненного в шпионаже в Белоруссии

    Минск, 27 ноября. Обвиненный Минском в шпионаже украинский журналист Павел Шаройко должен был собрать данные о посольстве и военных объектах РФ в Белоруссии, об этом свидетельствует видео допроса обвиняемого, показанного телеканалом «Беларусь 1». 

    КГБ Белоруссии подтвердило задержание украинца Шаройко по обвинению в шпионаже, сотрудник украинского посольства в Минске Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата. В сюжете белорусского телеканала собщается, что дипломат Скворцов передал задание журналисту. 

    «На 2017 год вам определены такие объекты: Совет министров Белоруссии, МИД Белоруссии, посольство и военные объекты РФ в Белоруссии. Вам надлежит на протяжении года изучить объекты, начать знакомства, продолжить получение информации о них», — отмечает телеканал со ссылкой на материалы уголовного дела. 

    В сюжете продемонстрирован фрагмент видео с участием Шаройко, где он утверждает, что Киев назначил старшим группы Скворцова. Все задачи поступали из ГУРМО - главного правления разведки Минобороны Украины. Во время проведения оперативных мероприятий у журналиста был найден список из 16 лиц, которые предположительно являются членами сети агентов.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #белоруссия #украина #шаройко
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