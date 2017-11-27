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Американский ракетный эсминец вошел в Черное море
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    Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

    0:22  27 Ноября 2017
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    Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

    Анкара, 27 ноября. Ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» вошел в акваторию Черного моря, пишут СМИ Турции. Судно оснащено 56 крылатыми ракетами «Томагавк», оно держит курс вдоль западного побережья. 

    Турецкие средства массовой информации сообщили, что американский эсминец с ракетами «Томагавк» на борту вошел в Черное море. Ранее судно находилось в порту Джидда, принадлежащем Саудовской Аравии. «Джеймс Уильямс» пересек Красное море, пролив Босфор и двигается вдоль западного побережья Черного моря.

    По данным «Интерфакса», в августе текущего года эсминец заходил в латвийский порт. Напомним, что Вашингтон намерен обновить ВМС кораблями с системой противовоздушной обороны «Иджис».

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #черное море
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