Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Анкара, 27 ноября. Ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» вошел в акваторию Черного моря, пишут СМИ Турции. Судно оснащено 56 крылатыми ракетами «Томагавк», оно держит курс вдоль западного побережья.

Турецкие средства массовой информации сообщили, что американский эсминец с ракетами «Томагавк» на борту вошел в Черное море. Ранее судно находилось в порту Джидда, принадлежащем Саудовской Аравии. «Джеймс Уильямс» пересек Красное море, пролив Босфор и двигается вдоль западного побережья Черного моря.

По данным «Интерфакса», в августе текущего года эсминец заходил в латвийский порт. Напомним, что Вашингтон намерен обновить ВМС кораблями с системой противовоздушной обороны «Иджис».