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В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба
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    В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба

    0:03  27 Ноября 2017
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    В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба

    Донецк, 27 ноября. Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка данных из Генштаба Украины. 

    Утечку информации о планах ВСУ допустил глава Генштаба Украины Виктор Муженко. После совещания с военным руководством на сайте Минообороны были опубликованы фотографии с мероприятия. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, на них оказались карты с планами операции. 

    «Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов»,— пояснил Басурин.

    В связи с этим украинские силовики понесли потери личного состава еще до начала запланированного наступления, поскольку позиции ВСУ под Горловкой невыгодны с точки зрения тактики. Напомним, что ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил о неудачной атаке 58-ой бригаде ВСУ, в ходе которой погибли три военнослужащих, двое получили ранения, пишет Газета.Ru

    В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба

     


     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #всу
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