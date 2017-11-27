В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба

Донецк, 27 ноября. Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка данных из Генштаба Украины.

Утечку информации о планах ВСУ допустил глава Генштаба Украины Виктор Муженко. После совещания с военным руководством на сайте Минообороны были опубликованы фотографии с мероприятия. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, на них оказались карты с планами операции.

«Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов»,— пояснил Басурин.

В связи с этим украинские силовики понесли потери личного состава еще до начала запланированного наступления, поскольку позиции ВСУ под Горловкой невыгодны с точки зрения тактики. Напомним, что ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил о неудачной атаке 58-ой бригаде ВСУ, в ходе которой погибли три военнослужащих, двое получили ранения, пишет Газета.Ru



