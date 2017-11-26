Возбуждено уголовное дело по факту избиения младенца в Подмосковье

Москва, 26 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения маленького ребенка в Подмосковье.

По информации регионального управления Следственного комитета, дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». По данным следователей, ранее в местную больницу доставили двухмесячного младенца с синяками на лице.

В ходе осмотра невролога были зафиксированы травмы, у маленького ребенка была сломана левая нога. Младенца направили в реанимацию, сообщает «Подмосковье 360». Сотрудники полиции в квартире нашли детские вещи, на которых были следы, напоминающие засохшую кровь. Вещи направлены на экспертизу.

Сотрудники правоохранительных органов допросили молодого отца пострадавшего ребенка. По информации «Газеты.ру», мать и бабушка не смогли рассказать, откуда у ребенка травмы.

