Эрдоган назвал условие для своей отставки

Анкара, 26 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности уйти в отставку, в случае если глава оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу сможет доказать, что Эрдоган виновен в коррупции и владеет счетом в зарубежном банке.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что лидер оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу пытается дискредитировать президента и его семью, однако не приводит доказательств.

«Докажите, что у Эрдогана есть счет в иностранном банке... А если докажете — политику покину я, как и свое президентское кресло», — сказал турецкий президент, его слова передает NTV.

Напомним, что ранее советник Эрдогана в Партии справедливости и развития Шабан Дишли ушел в отставку, по его словам, он принял решение, чтобы не вредить репутации президента.