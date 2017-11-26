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Эрдоган назвал условие для своей отставки
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    Эрдоган назвал условие для своей отставки

    23:46  26 Ноября 2017
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    Эрдоган назвал условие для своей отставки

    Анкара, 26 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности уйти в отставку, в случае если глава оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу сможет доказать, что Эрдоган виновен в коррупции и владеет счетом в зарубежном банке.

    Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что лидер оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу пытается дискредитировать президента и его семью, однако не приводит доказательств. 

    «Докажите, что у Эрдогана есть счет в иностранном банке... А если докажете — политику покину я, как и свое президентское кресло», — сказал турецкий президент, его слова передает NTV.

    Напомним, что ранее советник Эрдогана в Партии справедливости и развития Шабан Дишли ушел в отставку, по его словам, он принял решение, чтобы не вредить репутации президента. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #турция #эрдоган
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