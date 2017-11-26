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Опубликовано видео выступления Полины Богусевич на «Детском Евровидении-2017»
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    Опубликовано видео выступления Полины Богусевич на «Детском Евровидении-2017»

    23:12  26 Ноября 2017  /обновлено: 23:12  26 Ноября 2017
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    Опубликовано видео выступления Полины Богусевич на «Детском Евровидении-2017»

    Тбилиси, 26 ноября. Россиянка Полина Богусевич стала первой на международном пессенном конкурсе «Детское Евровидение-2017», котороый прошел в Тбилиси. Видео выступления победительницы появилось в Сети. 

    Полина Богусевич исполнила песню «Крылья», которая помогла ей набрать188 баллов, опередив других претендентов на победу. Четырнадцатилетняя россиянка является слушательницей в Академии попмузыки Игоря Крутого, участницей многочисленных музыкальных конкурсов, в том числе популярного на российском ТВ «Голос. Дети». Второе место судьи отдали молодому исполнителю из Грузии Григолу Кипшидзе, тройку лидеров замыкает представительница Австралии Изабелла Кларк. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #евровидение #грузия #видео
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