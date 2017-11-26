Украинский журналист назвал «корытами» будущие корветы Укроборонпрома

Киев, 26 ноября. Известный украинский журналист Юрий Романенко прокомментировал постановление правительства Украины о строительстве четырех судов типа корвет до 2028 года. Он отметил, что Укроборонпром потратит 20 лет на «строительство четырех корыт, которые устареют к моменту выпуска».

Украинский кабмин 22 ноября принял постановление о постройке четерых кораблей проекта 58250 типа Владимир Великий, их стоимость оценивается в 32 млрд. гривен. Документ опубликован на едином веб-портале органов исполнительной власти. В 2018 году на одно из судов будет потрачено свыше 1,4 млрд гривен, планируется, что его спустят на воду в 2022 году. Строительство второго корвета начнут в 2018 году, а передача ВМС Украины намечена на 2024 год.

Третий и четвертый корабли будут готовы в 2026 и 2028 годах соответственно. Украинский журналист Юрий Романенко высмеял планы Украины по обновлению флота.