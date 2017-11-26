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Общество
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Украина
Украинский журналист назвал «корытами» будущие корветы Укроборонпрома
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    Украинский журналист назвал «корытами» будущие корветы Укроборонпрома

    23:00  26 Ноября 2017
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    Украинский журналист назвал «корытами» будущие корветы Укроборонпрома

    Киев, 26 ноября. Известный украинский журналист Юрий Романенко прокомментировал постановление правительства Украины о строительстве четырех судов типа корвет до 2028 года. Он отметил, что Укроборонпром потратит 20 лет на «строительство четырех корыт, которые устареют к моменту выпуска». 

    Украинский кабмин 22 ноября принял постановление о постройке четерых кораблей проекта 58250 типа Владимир Великий, их стоимость оценивается в 32 млрд. гривен. Документ опубликован на едином веб-портале органов исполнительной власти. В 2018 году на одно из судов будет потрачено свыше 1,4 млрд гривен, планируется, что его спустят на воду в 2022 году. Строительство второго корвета начнут в 2018 году, а передача ВМС Украины намечена на 2024 год.

    Третий и четвертый корабли будут готовы в 2026 и 2028 годах соответственно. Украинский журналист Юрий Романенко высмеял планы Украины по обновлению флота.

    «Укроборонпром взялся за дело! А разрабатывает корветы Укроборонром уже лет пять. Итого почти 20 лет на строительство 4 корыта, которые устареют к моменту, когда их выпустят», — написал он на своей странице в Facebook. 

    Украинский журналист назвал «корытами» будущие корветы Укроборонпрома

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #вмс
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