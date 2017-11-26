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Генсек Совета Европы допустил возможность отмены антироссийских санкций
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    Генсек Совета Европы допустил возможность отмены антироссийских санкций

    22:35  26 Ноября 2017
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    Генсек Совета Европы допустил возможность отмены антироссийских санкций

    Москва, 26 ноября. Совет Европы (СЕ) может отменить санкции, которые были наложены в отношении российской стороны. Об этом заявил генеральный секретарь международной организации Турбьерн Ягланд.

    Согласно предварительным данным, норвежского политика крайне беспокоит тот факт, что Российская Федерация может выйти из состава Совета Европы. Подобные действия нанесут серьезный удар по защите прав человека в мире, поэтому СЕ вполне может рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций.

    «Было бы действительно очень плохо, если бы Россия вышла… У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы», — цитирует слова Ягланда издание Financial Times.

    Напомним, ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко указала на то, что Москва не будет делать взносы в Совет Европы до полного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #совет европы
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