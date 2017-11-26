«Повод для шумихи»: Пушков объяснил реакцию ЕС на закон о СМИ-иноагентах в России

Москва, 26 ноября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление ЕС, в котором говорится, что российский закон о СМИ-иноагентах, угрожает свободе прессы. Парламентарий подчеркнул, что Брюссель использует изменение законодательства о СМИ в России как «повод для очередной шумихи».

В России нет ограничений свободы слова и распространения информации, принятый закон о СМИ-иноагентах является только ответными мерами в отношении ущемлений российских СМИ в США, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Они используют это как повод для очередной шумихи вокруг тех законов, которые принимаются в нашей стране. Но никакого ограничения свободы слова или информации нет. В данном случае они со своими криками и осуждениями бьют мимо цели, потому что ничего подобного вводиться не будет», — сказал он.

Российский парламентарий полагает, что давление на Россию со стороны Брюсселя только усилится. Однако с момента ввода ЕС экономических ограничений, критика воспринимается «как нечто банальное». Напомним, что ранее европейское дипломатическое ведомство растранило заявление, в котором раскритиковало закон о СМИ-иноагентах.