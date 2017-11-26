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Политика
«Повод для шумихи»: Пушков объяснил реакцию ЕС на закон о СМИ-иноагентах в России
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    «Повод для шумихи»: Пушков объяснил реакцию ЕС на закон о СМИ-иноагентах в России

    22:22  26 Ноября 2017
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    «Повод для шумихи»: Пушков объяснил реакцию ЕС на закон о СМИ-иноагентах в России

    Москва, 26 ноября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление ЕС, в котором говорится, что российский закон о СМИ-иноагентах, угрожает свободе прессы. Парламентарий подчеркнул, что Брюссель использует изменение законодательства о СМИ в России как «повод для очередной шумихи».  

    В России нет ограничений свободы слова и распространения информации, принятый закон о СМИ-иноагентах является только ответными мерами в отношении ущемлений российских СМИ в США, заявил сенатор Алексей Пушков. 

    «Они используют это как повод для очередной шумихи вокруг тех законов, которые принимаются в нашей стране. Но никакого ограничения свободы слова или информации нет. В данном случае они со своими криками и осуждениями бьют мимо цели, потому что ничего подобного вводиться не будет», — сказал он. 

    Российский парламентарий полагает, что давление на Россию со стороны Брюсселя только усилится. Однако с момента ввода ЕС экономических ограничений, критика воспринимается «как нечто банальное». Напомним, что ранее европейское дипломатическое ведомство растранило заявление, в котором раскритиковало закон о СМИ-иноагентах. 

    «Повод для шумихи»: Пушков объяснил реакцию ЕС на закон о СМИ-иноагентах в России

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #пушков #ес #сми
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