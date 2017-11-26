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Собчак раскритиковала программную статью Титова
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    Собчак раскритиковала программную статью Титова

    22:12  26 Ноября 2017
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    Собчак раскритиковала программную статью Титова

    Москва, 26 ноября. Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая планирует принять участие в президентских выборах в России в 2018 году, прокомментировала программную статью своего потенциального оппонента – председателя Партии Роста Бориса Титова.

    Напомним, уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал материал, в которой он призвал Россию «вкладываться в цифровую экономику».

    «Несколько вещей все-таки смущают в программном заявлении нового кандидата в президенты Бориса Титова. Прежде всего — поиск идеала в прошлом. Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры», — отметила Собчак.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», журналистка Ксения Собчак поругалась в прямом эфире с телеведущим Владимиром Соловьевым.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #титов #выборы-2018
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