Собчак раскритиковала программную статью Титова

Москва, 26 ноября. Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая планирует принять участие в президентских выборах в России в 2018 году, прокомментировала программную статью своего потенциального оппонента – председателя Партии Роста Бориса Титова.

Напомним, уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал материал, в которой он призвал Россию «вкладываться в цифровую экономику».

«Несколько вещей все-таки смущают в программном заявлении нового кандидата в президенты Бориса Титова. Прежде всего — поиск идеала в прошлом. Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры», — отметила Собчак.

Как ранее сообщало издание «Утро.ру», журналистка Ксения Собчак поругалась в прямом эфире с телеведущим Владимиром Соловьевым.