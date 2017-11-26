Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собянин показал, как дезинфицируют вагоны московского метро
Общество
Правозащитники призвали законодательно ввести общественное наблюдение на выборах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Правозащитники призвали законодательно ввести общественное наблюдение на выборах

    22:04  26 Ноября 2017
    894

    Правозащитники призвали законодательно ввести общественное наблюдение на выборах

    Москва, 26 ноября. Участники Всероссийского съезда в защиту прав человека, который состоялся в Москве, поддержали положения резолюции, где отмечается важность законодательного регулирования работы наблюдателей от общественных организаций на выборах.

    В Москве состоялся съезд в защиту прав человека, который был инициирован российскими правозащитными организациями. Здесь поднимался вопрос о главных угрозах и негативных тенденциях в сфере прав человека. По итогам мероприятия будут предложены рекомендации государственным органам по конституционным нормам в данной области. Правозащитники подчеркивают важность участия в выборах наблюдателей от общественников. 

    Член Московской Хельсинской группы (МХГ) Лилия Шибанова считает, что правозащитники должны работать наблюдателями на будущих выборах. Она назвала гражданским долгом наблюдать на выборах, за бюджетами, за решениями судебных инстанций.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть