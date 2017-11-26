Правозащитники призвали законодательно ввести общественное наблюдение на выборах

Москва, 26 ноября. Участники Всероссийского съезда в защиту прав человека, который состоялся в Москве, поддержали положения резолюции, где отмечается важность законодательного регулирования работы наблюдателей от общественных организаций на выборах.

В Москве состоялся съезд в защиту прав человека, который был инициирован российскими правозащитными организациями. Здесь поднимался вопрос о главных угрозах и негативных тенденциях в сфере прав человека. По итогам мероприятия будут предложены рекомендации государственным органам по конституционным нормам в данной области. Правозащитники подчеркивают важность участия в выборах наблюдателей от общественников.

Член Московской Хельсинской группы (МХГ) Лилия Шибанова считает, что правозащитники должны работать наблюдателями на будущих выборах. Она назвала гражданским долгом наблюдать на выборах, за бюджетами, за решениями судебных инстанций.