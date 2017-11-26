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Общество
Представительница России выиграла «Детское Евровидение – 2017»
Общество
Представительница России выиграла «Детское Евровидение – 2017»
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    Представительница России выиграла «Детское Евровидение – 2017»

    21:48  26 Ноября 2017
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    Представительница России выиграла «Детское Евровидение – 2017»

    Тбилиси, 26 ноября. Россиянка Полина Богусевич одержала победу на международном конкурсе «Детское Евровидение – 2017» в Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщили организаторы мероприятия.

    Исполнительница набрала 188 баллов со своей композицией «Крылья». На втором месте закрепился представитель Грузии Григол Кипшидзе (185 баллов). Третье место досталось участнице от Австралии Изабелле Кларк (172 балла).

    После оглашения результатов Богусевич начала плакать от радости и призналась, что считает победу «ярким завершением жизни», после которого нужно двигаться дальше.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который является организатором международного песенного конкурса «Евровидение», больше не намерены вмешиваться в том случае, если у участников возникнут проблемы с въездом в страну-хозяйку мероприятия.

    Автор: Алексей Громов
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    #евровидение
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