Три показательных государственных переворота. Колонка Руслана Мармазова

В государственном перевороте, сиречь, в не вполне мирной и несколько сучковатой в смысле соблюдения норм законности смене власти, важен результат. Собственно, как и в любом другом деле. Но тут ведь еще вопрос жизни и смерти присутствует. Как для авторов действа, так и для многочисленной публики их окружающей. Риски велики, точность действий важна до чрезвычайности.

Не тряси руками, революцию расплещешь

Удалось настоять на своем, победить, отбиться – можно и садиться за письменный стол, творить свою трактовку истории. И, легким движением руки, переворот плавно превращается в революцию, а если подойти с размахом, так и в воплощение в жизнь вековых чаяний народа.

А не выйдет занять трон (кресло, табуретку) предыдущей власти, худо дело. Головы с плеч долой, а в истории так и останется путч, мятеж, попытка переворота, так еще и бездарная.

Например, не задалось в свое время у генерала Корнилова, и что имеем? Корниловский мятеж. А у Ленина с группой товарищей все вышло замечательно, складно, и в этом году публика радовалась или горевала (важен не знак, а сила эмоции) по случаю вековой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Во Франции, если помните, тоже как-то была революция, причем Великая. По сути дела, сущее бедствие, сотрясение и деформация устоев по всему цивилизованному миру, море крови и сопки гильотинированных голов. Но цель достигнута, извольте видеть, по сей момент события отмечаются, присыпаются тальком романтики и причесываются гребешком идеализации. А прекрасные и честные люди, сидевшие за столом рядом с трясущимися руками Янаева, так и останутся ГКЧП, в смысле, путчистами, к тому же нелепыми. Обидно, но кто им доктор?

Понятно, в рассматриваемом вопросе ситуация тоже не всегда черно-белая. Бывают полутона. Случаются и формулировки разные, и оценки.

Допустим, чистый путчист Пиночет сверг законно избранного Альенде. Проект завершился удачно для заговорщиков, чему, понятно, способствовало содействие их американских покровителей. Специально я этот вопрос не изучал, но кажется, что никто не удосужился действия генерала Пиночета назвать революцией и его нарядить в тогу народного трибуна и шапку доброго Дедушки Мороза. Нет, нормальная такая диктатура сварилась южноамериканского образца. Правда, вытащившая Чили на приличный уровень экономического развития… Результат – все. Терминология тоже важна, но не до такой степени.

Пошли послов подальше

И ведь переворот – это не замшелое понятие из учебников истории. Явление актуальное и злободневное, насущное и животрепещущее. Надо заметить, и постоянно развивающееся, мимикрирующее под стать современности. Но существующее, о чем говорит хотя бы и опыт последних нескольких лет. Три путча в новейшей истории для меня показательны и, сдается, для всех должны быть поучительными.

Взять, например, майданные события образца 2013-2014 года. Классический мятеж и рафинированный переворот. А что власть «кровавой панды» Януковича была далека от совершенства, как горбатый «Запорожец» от «Ламборджини», так сути это не меняет. Тем паче, что на смену публика пришла куда кошмарней предыдущей. Какой-то паноптикум моральных уродов и маньяков.

Тут были важны подходы. Власть спеленали извне и парализовали изнутри. Будь Янукович самостоятельной и крутой, как казался, фигурой, все развернулось бы совсем иначе.

Четкие команды, генералы не спешно пакуют чемоданы, а просто выполняют обязанности, рота «Беркута» за какой-то час расчищает площадь Незалежности. Экзальтированную публику пожурили бы для порядку и из педагогических соображений. Два-три десятка зачинщиков, самых натуральных засланцев и агентов влияния зарубежных стран, отправились бы на скамью подсудимых. СБУ оперативно вычистило бы всякую мерзость в виде грузинских снайперов и нацистов всех мастей. Самое интересное, что верные правительству донецкие и луганские воинские подразделения под желто-голубыми флагами (!) отправились бы в Киев наводить порядок и отстаивать единство (!) и нерушимость Украины.

Конечно, мировая общественность подняла бы вой. Послы, поди, грозно бы забегали. А им на это следовало сказать, что не их это собачье дело. Независимая страна наводит конституционный порядок. И, знаете, проглотили бы за милую душу.

Фантастическая и неосуществимая альтернативная история. По многим показателям. Например, и самого Януковича, и его окружение крепко держали пассатижами за уязвимое место. Скажем так, за мошну. Европейские послы буквально на руках у власти висели и рот затыкали, чтобы не была дана уместная команда к действию. Попутно лили в уши елей гарантий. Вот-де, мы поручаемся и подписи даже ставим. Где эти подписи сейчас? Куда и кому их засунуть?

С другой же стороны, шайка заговорщиков получила полный карт-бланш. Кто там смотрел на законы? Решения принимались, не имеющие отношения не только к Конституции, но и к намекам на здравый смысл. Нарождавшаяся хунта быстро прочувствовала пластилиновую суть оппонентов, специфическую доброжелательность заградотрядов американской дипломатии у себя за спиной, а главное – аромат потенциальной наживы. Действовали цинично и нагло. В итоге и не переворот это беззаконный вышел, а — кто бы мог предположить — «революция достоинства».

Янукович ускакал в Ростов, а победители уже написали свою, да, дураковатую и корявую, нелогичную и тошнотворную, но уже вдутую в уши широкой общественности, историю.

Если это была революция, то, конечно, очень оригинальная. Обычно такое отчаянное действо затевает тот, кто живет скверно, чтобы жить лучше. Украинцы первые, кто пошел на столь рисковый шаг, живя не очень сладко, но чтобы дальше существовать невыносимо.

Унитаз истории: турецкий поток

Спустя короткое время, а в исторических масштабах, считай, через секунду, жизнь подбросила совершенно иной вариант развития событий. Я о Турции и военном мятеже, сколь блистательно, столь и стремительно подавленном Эрдоганом.

Издалека судить о тонкостях процесса сложно. Но уверенно можно говорить, что это событие никогда и ни под каким гранатовым соусом не будет обозначено как революция.

Только путч, кстати, отнюдь не спонтанный, крепко и умело подготовленный. Но разбившийся утлым суденышком контрабандистов о скалы политической воли, национальной гордости и, уж простите меня за такое слово, закона.

В заговоре против Эрдогана, что не секрет, прекрасно просматриваются развесистые американские уши. Турецким президентом трудно манипулировать, и для США этот факт – шпилька в ягодицу.

Американцы вообще хронически хотят быть на каждой свадьбе тамадой и во всяком сортире шпингалетом. Так, а сейчас район этот больно важный, стратегически значимый: и Россия рядом, и пестрый Кавказ, и Украина, и Ближний Восток. В этой точке Вашингтону до одури хочется иметь абсолютную определенность. Эрдоган ее предоставить не может и не хочет. Больше того, возмутительно ведет себя, как полагается лидеру независимой страны. В смысле, ориентируется исключительно на национальные интересы.

Ядро турецких путчистов – офицеры, получившие образование в США и странах НАТО. Стало быть, с мозгами, заточенными на совершенно конкретные центры управления. Какую судьбу они готовили Эрдогану? Меньше всего верится в вариант имени Мугабе, с комфортным бунгало и с почти добровольной, в меру почетной отставкой. Янукович-стиль? Вероятно, но сомнительно. Скорее уж константа Хусейна-Каддафи. Восток, знаете ли, свои традиции. К тому же, полагаю, выступление планировалось под аккомпанемент песенки о зарвавшемся тиране. В общем, зарезали бы мастерски, само собой.

Но ломать головы над завершением политической карьеры Эрдогана мятежникам не пришлось. Он их всех переиграл, вычленил, рассадил гроздьями по тюрьмам. Снял напряженность в обществе, как аппендикс вырезал, не дожидаясь перитонитов. Думаете, к турецкому лидеру не бегали западные послы? Звонки не поступали с увещеваниями не переусердствовать в применении силы? Уверен, что этого хватало. Только не на того напали.

Причем, обратите внимание, момент для путча был выбран неслучайный. Крайне удачный даже. В воздухе запахло не просто напряженностью, но едва ли не реальной войной с Россией. Сбитый турками русский самолет очень к тому располагал. Кстати, вот и скажите, что тот парень, который выстрелил по летающей цели, не был заряжен на этот акт дирижерами путча.

Но у Путина хватило выдержки. Более того, он сделал великолепный ход, открыв Эрдогану глаза на готовящиеся у него за спиной события. Другое дело, что и у турка оказался железный стержень. Он смог толково и квалифицированно распорядиться полученными знаниями.

И все, никакой вам «революции демократичных полковников» или чего-то в этом духе. Противозаконный заговор, проглоченный кусочком пахлавы, переваренный и уже отправленный в унитаз истории.

Бархатный банан Мугабе

Самый же замечательный вариант переворота преподнесла миру страна Зимбабве. Давно вы о ней слышали до последних событий? А тут на тебе – ворвались ловкие чернокожие парни на первые полосы газет и в новостные ленты. И дали понять, что ведь, и правда, живем мы в непростые, многомерные, в гибридные времена.

Путчи по определению не случаются в благополучных странах. Если до такого докатились, ищи проблемы. В Зимбабве по этому поводу и напрягаться особо не пришлось. Обнищание в стране такое, что плинтус кажется небоскребом.

Зато престарелый король… Пардон, президент, разумеется, но в данном случае разница не велика. Зато 93-летний Роберт Мугабе правит с 1980 года. Доруководился до того, что его юная, на 40 лет младше, жена не просто министров расставляла, но уже и сама примеряла свое седалище к президентскому креслу. Понятно, семейство погрязло в роскоши и чванстве, что в нищей стране, как минимум, противопоказано.

Задело всех. А за дело взялись военные. И у них получилось, и куда толковей, чем у турецких коллег. Прежде всего, не дошло до глобальной резни, что уже большой плюс. Более того, не смотрите, что эти люди в диких, с нашей точки зрения, краях обитают: мятежники явили миру пример мягкого, деликатного путча, с максимальным соблюдением формальностей и реверансами перед законом.

Вот скажите, кто им мешал кинуть клич брать с собой друзей, пальмовые листья, чай из коки, хорошее настроение и шуровать свергать президента (понятно, запустив в оборот легенду о золотых бананах Мугабе в его хонке в Межигорье, что на берегу Лимпопо)? Вместо этого они долго и терпеливо уговаривали отстраненного от руля правителя добровольно сложить полномочия. Торговались наверняка, что-то и предлагали в виде компенсации.

Понятно, что это было предложение, от которого нельзя отказаться. Переворот же, вы не забыли еще? Но приличия соблюли. Многолетнего руководителя страны уважили. Он не всегда был марионеткой в цепких, богато увешанных перстнями руках супруги, пользу тоже приносил когда-то. Дождались решения парламента об импичменте. Обозначили того, кто станет исполнять обязанности главного по Зимбабве до следующих выборов. Вот и думай, кто дикарь, а кто цивилизованный человек.

В историю же вся эта ситуация, надо полагать, войдет и не как революция, но и не путчем вперед. Назовут как-то наподобие «коррективы ситуации в особо сложный период». И все довольны.