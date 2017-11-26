Сирия: SDF назвала условие присоединения к САА

Дамаск, 26 ноября. Представители прокурдских «Сирийских демократических сил» (SDF) готовы присоединиться к правительственной армии Сирии (САА) в том случае, если будет проведена федерализация страны. Об этом журналистам сообщили члены «умеренной» сирийской оппозиции.

«Сирийские демократические силы» присоединятся к сирийской армии в качестве «Подразделений защиты Северной Сирии» после провозглашения федеральной системы в Сирии», — передает портал Syrian Civil War Map со ссылкой на источники в SDF.

Several SDF sources:



"The Syrian Democratic Forces will join the Syrian Army as "Northern Syria Protection units" after establishment of the federal system in Syria." pic.twitter.com/29AhF6Rsq0 — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) November 26, 2017

Напомним, ранее министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики заявило о том, что одним из результатов проведения в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии может стать начало подготовки к проведению парламентских выборов. Это станет возможным после создания Комиссии по обсуждению статей действующей Конституции САР.