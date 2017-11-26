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Политика
Сирия: SDF назвала условие присоединения к САА
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    Сирия: SDF назвала условие присоединения к САА

    21:22  26 Ноября 2017
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    Сирия: SDF назвала условие присоединения к САА

    Дамаск, 26 ноября. Представители прокурдских «Сирийских демократических сил» (SDF) готовы присоединиться к правительственной армии Сирии (САА) в том случае, если будет проведена федерализация страны. Об этом журналистам сообщили члены «умеренной» сирийской оппозиции.

    «Сирийские демократические силы» присоединятся к сирийской армии в качестве «Подразделений защиты Северной Сирии» после провозглашения федеральной системы в Сирии», — передает портал Syrian Civil War Map со ссылкой на источники в SDF.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики заявило о том, что одним из результатов проведения в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии может стать начало подготовки к проведению парламентских выборов. Это станет возможным после создания Комиссии по обсуждению статей действующей Конституции САР.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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