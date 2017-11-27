Сирия итоги за сутки на 27 ноября 06.00: жители Ракки гибнут на минах ИГ, курды продвинулись на юге Дейр-эз-Зора

Сирия, 27 ноября. Курды захватывают территории на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Пять жителей Ракки погибли в результате взрывов мин ИГ1, которые бойцы SDF**** не успели вовремя обезвредить. На северо-востоке от Алеппо вспыхнули междоусобицы протурецких боевиков ССА** и «Ахрар аш-Шам», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли новый групповой удар по инфраструктуре ИГИЛ1 в долине Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары и провели обстрелы опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте; продолжали перестрелки с боевиками на севере от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): вело ожесточенные бои с ССА на западе от Даръа; захватило у «Тахрир аш-Шам» три деревни на северо-востоке провинции Хама; лишилось ключевого командного пункта на северо-западе Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ударам со стороны САА в окрестностях Даръа и к северо-западу от города; взяла в плен 10 бойцов ССА на севере провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия (ССА): вела междоусобные бои с радикалами «Ахрар аш-Шам» близ города Джараблус в Алеппо.

Курды: заняли ряд опорных пунктов в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор; открыли огонь по объектам боевиков ССА у города Дарат Изза в Алеппо.

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в связи с активизацией ударов со стороны «Джебхат Фатх аш-Шам» в окрестностях Дамаска в минувшие сутки провели массированную серию обстрелов опорных пунктов террористов в Восточной Гуте. Ударам подверглись позиции боевиков в предместьях населенных пунктов Дума, Хараста, а также на окраине столичного района Джобар. Также правительственные силы провели точечные бомбардировки объектов «Тахрир аш-Шам» недалеко от городов Мисраба и Мадира. В связи с этим, тем не менее, радикалы устроили самую настоящую истерию на подконтрольных им новостных порталах в Twitter и Telegram, обвинив сирийские ВВС и военнослужащих САА в нанесении ударов по городским кварталам Гуты. Таким образом боевики, как подчеркивают многие эксперты, пытались компрометировать легитимное правительство Сирии и правительственную армию, а также отвлечь внимание от собственных военных неудач и потерь.

Провинция Алеппо

Накануне на линии соприкосновения между протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) вновь отмечались перестрелки. По данным портала SOHR, очередные столкновения спровоцировали курды, которые первыми открыли огонь по укрепрайонам ССА рядом с городом Дарат Изза на северо-западе от Алеппо.

На северо-востоке региона — на окраине города Джараблус — тем временем фиксировались вооруженные стычки между отрядами «Свободной армии» с одной стороны и бандгруппами также подконтрольного Турции формирования «Ахрар аш-Шам» с другой. В ходе столкновений несколько боевиков обеих группировок получили тяжелые ранения. Об этом сообщало информагентство Al Manar News. Сведений о причинах вспыхнувшего междоусобного противостояния пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Выступающие при поддержке международной коалиции курдские «Демократические силы» в минувшие сутки заняли еще ряд позиций на юге провинции Дейр-эз-Зор. Под их контроль перешли несколько опорных пунктов «Исламского государства»1 недалеко от нефтяного поля Аль-Танак, передавал портал Al Manar. Таким образом, за последнее время отряды SDF продвинулись примерно на 40 километров и в результате достигли иракской границы. Как и многие недавние стремительные продвижения курдов по территории восточного Дейр-эз-Зора, данный прогресс тоже вызвал скепсис у многих военных экспертов: они считают, что военные успехи SDF и США в этом регионе — прежде всего, результат сотрудничества с ИГ. Террористы добровольно сдают позиции в обмен на места в будущей администрации курдов или часть прибыли от незаконной продажи нефти. При этом многие боевики ИГИЛ вступают в ряды «Демократических сил».

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ в минувшие сутки нанесли новый удар по объектам «Исламского государства» в долине реки Евфрат. Самолеты вылетели с аэродрома «Хмеймим» к югу от Латакии. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, все цели были ликвидированы. Таким образом, дальние бомбардировщики РФ уже четвертый день подряд бомбят инфраструктуру ИГИЛ к западу от Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Даръа

Вчера утром в юго-западной части провинции Даръа вновь разворачивались бои между отрядами «Свободной армии» и союзного ИГ формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Массированные перестрелки шли вдоль почти всей линии соприкосновения сторон, которая тянется вдоль реки Ярмук.

На окраине административного центра региона и вблизи поселения Ядуда к северо-западу от Даръа накануне днем отмечалась активизация обстрелов позиций боевиков со стороны Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащие вели огонь из пулеметов по объектам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам», однако оппозиционный Сирийский пункт мониторинга за соблюдением прав человека пытался представить ситуацию таким образом, будто бы правительственные силы нарушили установленный в регионе режим тишины. Даръа входит в южную зону деэскалации, однако в отношении «Нусры» и ИГИЛ перемирие не действует.

Провинция Идлиб

Боевики исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Ан-Нусры», в прошедшие сутки задержали десять боевиков ССА на севере региона, сообщал портал Al Manar News. Данные группировки уже давно соперничают в Идлибе, рассчитывая сформировать максимально обширную зону контроля в этой провинции. Пока что наибольшее влияние в регионе имеет «Джебхат Фатх аш-Шам», но «Свободная армия» надеется при поддержке Турции перехватить контроль над Идлибом.

Между тем жители провинции, целиком находящейся в оккупации боевиков, вынуждены регулярно сталкиваться с актами агрессии со стороны захватчиков. Так, накануне в населенном пункте Мараян на юге от административного центра группа неизвестных напала на пожилую женщину. В результате жительница города была убита и ограблена.

Провинция Ракка

В городе Ракка, где только недавно началось разминирование территорий после выхода последних отрядов ИГИЛ еще в середине предыдущего месяца, в минувшие сутки вновь прогремели взрывы. Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами перед сдачей позиций. Источник в соцсети Twitter (@ahmadalissa) сообщил о пяти погибших мирных гражданах, в том числе двух женщинах. Кроме того, по информации Al Manar, погибли также по меньшей мере четверо бойцов SDF. Курды вместе с силами коалиции США заняли Ракку после длительного штурма, который начался еще в июне текущего года. Тем не менее, несмотря на уход ИГ, жители города по-прежнему не чувствуют себя свободными: как отмечают активисты, курдские бойцы в глазах арабо-суннитского населения региона являются не более чем новыми оккупантами.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» утром вчерашнего дня открыли огонь по опорным пунктам правительственной армии САР на линии соприкосновения близ города Аль-Латамина, расположенного к северу от Хамы, передавал портал SOHR. Позже артиллерийские дивизионы САА провели ответные обстрелы позиций «Нусры» из крупнокалиберных орудий. В северной части региона у границы с Идлибом сейчас разворачивается операция войск САР и ВКС РФ против террористов. По данным Al Manar, за минувший месяц сирийскими военными было уничтожено 138 членов «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей группировок.

На линии разграничения между «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ к северо-востоку от административного центра провинции накануне также было неспокойно. Отряды «Исламского государства», бежавшие ранее из «Акербатского котла», продолжили атаковать, и в результате, как передавал канал в Twitter (@general_as), они смогли отбить поселки Анбар, Расм Хамам и Ажва.

Ирак

Армия Ирака и бойцы проправительственного шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» отбили у террористов ИГИЛ ключевой командный пункт в северо-восточной части провинции Дияла рядом с фермами Баблан. Об этом сообщило информационное агентство Al Sumaria News. Напомним, иракские войска на этой неделе запустили кампанию против остатков отрядов ИГ в районе плато Аль-Джазира недалеко от границы с САР. В этом регионе располагается последний анклав террористического формирования в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)