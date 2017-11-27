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Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*
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    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    7:00  27 Ноября 2017
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    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    Сирия, 27 ноября. Несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ1*; ИГ* продолжает бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подавили обстрел боевиков ответным огнем в Дамаске.

    «Исламское государство»: выбили «Хайят Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Эш-Шиха в Хаме.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: обстрелял САА на западе Алеппо.

    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    Telegram-канал @Ebaa_Agency пишет, что «Хайят Тахрир аш-Шам» произвел минометный обстрел правительственных войск в пригороде Дамаска Джобаре. Источник отмечает, что САА ответила на действия боевиков  огнем из ракетных систем залпового огня (РСЗО), в результате чего атака была подавлена.

    Если верить источнику в Telegram (@SRNN2011), полевые командиры террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и  вооруженных группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам»  договорились о совместном ведении боевых действий в провинции. В сообщении также предполагается, что в скором времени боевики из пригородов Джобар, Айн-Терма и Дума могут попытаться, используя подземные коммуникации, выйти в тыл подразделений сирийской армии

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    По информации источника в социальной сети Twitter (@aejkhalil2), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», находящиеся в районе Рашидин, обстреляли позиции правительственных войск на западных окраинах административного центра провинции. Отмечается, что сирийская армия в результате обстрела потерь не понесла и ответила минометным огнем.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    «Исламское государство» совершенствует свою систему обороны против подразделений правительственных войск в районе населенного пункта Хараедж, сообщает источник в Twitter (@Alkhabar_Agency). Также боевики перебрасывают туда подкрепления и активно используют беспилотные летательные аппараты.

    Как пишет источник в Telegram (@nors2017), курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), действующие при поддержке США, продолжают привлекать в свои ряды боевиков «Исламского государства»1 в районе населенного пункта Хаджин. Согласно этой информации, часть сил террористов под видом SDF перейдет через Ирак на территорию Иордании, чтобы впоследствии воевать против правительственных войск в южных провинциях Сирии.

    Напомним, ранее сообщалось, что курдские вооруженные формирования вышли к границе с Ираком в районе города Абу-Кемаль.   

    Провинция Хама

    Сирия новости 27 ноября 07.00: несколько вооруженных группировок объединились против САА в Дамаске; курды вербуют боевиков ИГ*

    Telegram-канал @Alqalaam передает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» доставил в район города Рахаджан боеприпасы к РСЗО и минометам. Источник не исключает проведение обстрелов позиций сирийской армии в районе населенных пунктов Шухейтар и Эль-Мустариха. Также в социальной сети Twitter (@SyrianLionesss) появилась информация о том, что боевики ведут разведку, используя беспилотные летательные аппараты.

    Отряды «Исламского государства» выбили «Хайят Тахрир аш-Шам» из еще одного населенного пункта — Эш-Шиха, сообщает Telegram-канал @NetworksFSNN. Отмечается, что для того, чтобы препятствовать дальнейшему продвижению ИГ, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил дополнительные отряды боевиков, вооружение и боеприпасы в район населенного пункта Тпехан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #sdf #хайят тахрир аш-шам
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